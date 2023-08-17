Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un vefatı ardından ilk paylaşım

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayata veda etmişti. Uğur'un MFÖ grubundan arkadaşı Mazhar Alanson, 52 yıllık dostunun vefatı sonrası ilk kez paylaşım yaptı.

“Kim çizdiyse eline sağlık”

Yıllardır beraber sahne aldıkları grup arkadaşının ölümüyle kahrolan MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson, Instagram hesabından günler sonra paylaşım yaptı.

Alanson, Uğur’un bir fotoğrafını “Kim çizdiyse eline sağlık” notuyla yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mmazhar Alanson (@mazharalanson)'in paylaştığı bir gönderi

"Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık"

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" ifadelerini kullanmıştı.

Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’un oluşturduğu MFÖ 1971’de kurulmuştu.