Mazhar Alanson'dan vefat eden Özkan Uğur için duygulandıran paylaşım
Uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz'da yenik düşerek hayatını kaybeden Özkan Uğur'a, MFÖ grubundan dostu Mazhar Alanson'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.
Ünlü sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yenik düşmüştü. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan müzisyenin vefatı başta ailesi ve grup arkadaşları olmak üzere tüm sevenlerini derinden etkilemişti.
'MUHABBETLER SANA DOĞRU' İLE ANDI
MFÖ grubundan arkadaşı Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u yıllar önce çekilen "Muhabbetler Sana Doğru" adlı şarkıyı söyledikleri bir video ile andı.
İşte "Muhabbetler Sana Doğru" şarkısının sözleri:
"Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım
Yasaklar vardı, bozamadım
Teması iman aşkımın dua göz bebeği
Şıpsevdi kızgınlıklarım ve sis düdükleri
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Birbirimizi sevmişiz ki bunca zaman beraber
Bunca zaman birlikte olmuşuz
Video yalnızlığımız şarkıların tomurcuğu
Seninle beraberliğimiz tadını buldu
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Sana doğru"