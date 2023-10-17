Mazhar Alanson'dan vefat eden Özkan Uğur için duygulandıran paylaşım

Ünlü sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yenik düşmüştü. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan müzisyenin vefatı başta ailesi ve grup arkadaşları olmak üzere tüm sevenlerini derinden etkilemişti.

'MUHABBETLER SANA DOĞRU' İLE ANDI

MFÖ grubundan arkadaşı Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u yıllar önce çekilen "Muhabbetler Sana Doğru" adlı şarkıyı söyledikleri bir video ile andı.

İşte "Muhabbetler Sana Doğru" şarkısının sözleri:

"Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım

Yasaklar vardı, bozamadım

Teması iman aşkımın dua göz bebeği

Şıpsevdi kızgınlıklarım ve sis düdükleri

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Birbirimizi sevmişiz ki bunca zaman beraber

Bunca zaman birlikte olmuşuz

Video yalnızlığımız şarkıların tomurcuğu

Seninle beraberliğimiz tadını buldu

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Muhabbetler sana doğru

Muhabbetler sana doğru

Muhabbetler sana doğru

Sana doğru"