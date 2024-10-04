Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson’un bir süredir tedavi gören kızı Eda Alanson hayatını kaybetti.
Elele Online
Mazhar Alanson’un ilk eşi Hale Alanson’dan dünyaya gelen kızı Melek Eda Alanson 50 yaşında vefat etti.
Snob Magazin'in özel haberine göre; Alanson ani hastalığı nedeniyle, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu. Kızının ani ölümü sanatçıyı yasa boğdu.
Mazhar Alanson, başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan kızı Eda Alanson'la birlikte kamera karşısına geçmişti.