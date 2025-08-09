Megan Fox ve Machine Gun Kelly'nin ilişki durumu kafaları karıştırmaya devam ediyor

Üç çocuğunun babası ve 11 yıllık eşi Brian Austin Green ile evliliği kötüye giden ABD'li oyuncu Megan Fox, 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde Machine Gun Kelly (MGK) ile tanışmış ve birbirlerine aşık olmuşlardı.

Megan Fox, ihanete uğradığı nişanlısı Machine Gun Kelly’den olan kızı Saga Blade'yi dünyaya getirmişti. People dergisine konuşan bir kaynak , Fox ve Kelly'nin bebeklerine ortak ebeveynlik yapacaklarını söylemişti.

BİR ARAYA GELDİLER

Ayrılık, ihanet ve barışma haberleriyle sık sık manşetlere taşınan Megan Fox ile Machine Gun Kelly, bu kez kızları Saga Blade için bir araya geldi.

KIZLARININ HATRINA ARALARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Mart ayında dünyaya gelen bebekleriyle Kosta Rika tatiline çıkan çift, havalimanında birlikte görüntülendi. Yakın çevrelerine göre ikili, ilişkilerine kesin bir isim koymasa da en azından kızları hatırına aralarını düzeltmeye çalışıyor.