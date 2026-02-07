Megastar Tarkan konserleri bitirdi, kızı Liya'ya kavuştu

İstanbul'da yedi yıl aradan sonra sahneye çıkan Tarkan, Volkswagen Arena’da gerçekleştirdiği 10 gece süren muazzam konser serisini büyük bir başarıyla tamamladı. Her gece on binlerce hayranıyla buluşan Megastar, sahnede sergilediği performansla bir kez daha adından söz ettirirken, bu dev maratondan yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği iddialarıyla da ekonomi gündemine oturdu.

Konserleri boyunca ailesine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren ve eşi Pınar Tevetoğlu ile kızı Liya'yı ilk defa bu kadar uzun süre görmediğini belirten ünlü sanatçı, turne biter bitmez soluğu Almanya'da aldı. Sekiz yaşındaki kızı Liya ile günler süren ayrılığın ardından bir araya gelen Tarkan, o anları "Kavuşma" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Duygusal görüntülerde kızına sarılarak özlemini gideren sanatçının bu paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu