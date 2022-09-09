Meghan Markle, Balmoral'a neden gitmedi? BBC Kraliyet muhabirinin yorumu...

Kraliçenin ölüm haberinden sonra tüm aile yakınları Balmoral'a gitti ancak Meghan Markle'ın olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Kraliçenin üzücü haberinden sonra Meghan Markle'ın, Prens Harry ile Iskoçya'ya ziyarete gitmediği ve Londra'da kaldığı tahmin ediliyor. Neden gitmediği ise herkeste merak uyandırdı. BBC'nin kraliyet muhabiri Nicholas Witchell, Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin diğer üyeleri tarafından 'Sıcak bir şekilde karşılanmayacağı' endişesiyle Prens Harry ile Balmoral'a seyahat etmemiş olabileceğini söyledi. Prens Harry, Kraliçenin yanına giderken tek görüntülendi.

Çiftin başlangıçta birlikte seyahat ettiklerinin söylendiğini doğrulandı ve daha sonra Harry'nin Balmoral'a yalnız gideceği açıklığa kavuşturuldu, ancak 'belirli bir sebep verilmedi'. Kraliyete yakın bir kaynak ise, Meghan'ın "Hoş karşılanmayabileceği" endişeleri nedeniyle Balmoral'da Harry'ye katılmamış olabileceğini söyledi.

Vefat haberinin ardından, Harry ve Meghan'ın Archewell web sitesi ana sayfasında, 'Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in 1926-2022'nin sevgi dolu anısına' sözleriyle karartılmış bir açılış sayfası haline geldi. Kraliçe için yas tutan Prens Harry'nin ve Meghan'ın Kraliçe'nin cenazesine katılması bekleniyor.

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