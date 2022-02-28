Meghan Markle ve Prens Harry, Başkanlık Ödülü aldı: 'Kendimizi çok gururlu hissediyoruz'

NAACP (Ulusal Renkli İnsanların Gelişimi Derneği) Image Awards'da, Sussex Dükü ve Düşesi, Prens Harry ve Meghan Markle , etkinlikte, özel başarıları ve seçkin kamu hizmeti ve gösterdikleri saygı nedeniyle Başkanlık Ödülü ile onurlandırıldılar.

Çiftin 2020'de kurdukları Archewell Vakfı aracılığıyla Harry ve Meghan, COVID-19 salgınıyla mücadele etti. Her ikisi de NAACP-Archewell Dijital Sivil Haklar Ödülü aracılığıyla yeni nesil aktivistlere ilham kaynağı oldu. Çiftin konuşması sırasında Harry, Siyahi topluluğa "Beni çok sıcak karşıladıkları" için teşekkür ederken, annesi Doria Ragland'ı ödül törenine getiren Meghan, "Daha gururlu olamazdık" dedi.

Çift birlikte sahneye çıktıktan sonra Meghan, "1964 Sivil Haklar Yasası ve 1965 Oy Hakları Yasası'nın yasalaşmasından kısa bir süre sonra başlayan Image Awards'ın mirasını düşünmek ilham verici" dedi. "Bugün, ülkemizde federal oy korumalarını yeniden tesis ederek ve merhum John Lewis gibi sivil haklar devlerinin çalışmalarını yerine getirerek bu mirası sürdürebiliriz."Bu kadar çok ünlü ödül sahibinin eşliğinde burada olmaktan dolayı çok mütevaziyiz."

Harry, konuşmasında şu sözleri söyledi: "Başlamadan önce, küresel bir topluluk olarak sürekli desteğimize acilen ihtiyacı olan Ukrayna halkına teşekkür etmek istiyoruz." NAACP ödülüyle onurlandırıldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Prens Harry, “Ayrıca bu gece için hem bu ödül için hem de bu topluluk için beni bu kadar sıcak karşıladıkları için büyük minnettarlığımı tekrarlıyorum. Mükemmel eşimden çok farklı bir geçmişe sahip olduğumu söyleyebilirim, ancak hayatlarımız bir nedenden dolayı bizi bir araya getirdi. Hizmet dolu bir yaşam taahhüdünü, adaletsizlikle mücadele sorumluluğunu paylaşıyoruz bu yüzden bunlar çoğu zaman gözden kaçan, dinlenmesi gereken en önemli şeylerdir." ifadesini kullandı.

“Bu çalışmayı birlikte yaptığımız için daha fazla gurur duyamazdım. George Floyd'un öldürülmesinden kısa bir süre önce memleketim California'ya taşındık. Siyah Amerika için, bu 9 dakika 29 saniye, yüzyıllar boyunca iyileşmeyen yaralarımızı pekiştirdi. Takip eden aylarda, eşim ve ben insan hakları topluluğuyla konuşurken, kendimizi ve derneğimiz Archewell'i ırksal adaleti ve ilerlemeyi sağlayanlara adadık.”

Çiftin konuşmasını kişisel bir notla sonlandırdı, "Annem bu gece burada bizimle ve hepimiz çok gurur duyuyoruz. Teşekkürler." dedi. Meghan'ın uçuşan mavi elbisesi Christopher John Rogers'a, Harry'nin smokini Ozwald Boateng'e ait.