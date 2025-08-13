Meghan Markle ve Prens Harry çifti yeni film ve TV projeleri hazırlıyor

Meghan Markle ile Prens Harry, bir dijital platformla yaptıkları anlaşmayı uzattı. Çift, 11 Ağustos'ta dijital platform ile şirketleri Archewell Productions arasındaki yaratıcı ortaklığı, film ve televizyon projeleri için çok yıllık bir anlaşmayla genişlettiklerini duyurdu. İkili, ilk anlaşmasını, 2020'de ABD'ye taşındıkları yıl yapmıştı.

Bugüne kadar 'Polo', 'Harry & Meghan', 'Heart of Invictus' ve 'Live to Lead' gibi yapımlara imza atan çift, son olarak Meghan Markle’ın yaşam tarzı programı 'With Love, Meghan' ile izleyici karşısına çıktı.

"ORTAKLARIMIZDAN İLHAM ALIYORUZ"

Markle; "Eşim ve ben, küresel çapta yankı uyandıran ve ortak vizyonumuzu yansıtan, farklı türlerde düşünceli içerikler oluşturmak için bizimle ve Archewell Productions ekibimizle yakın bir şekilde çalışan ortaklarımızdan ilham alıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

SİNEMA UYARLAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Prens Harry ve Meghan Markle’ın gelecek projeleri arasında, Uganda’nın Masaka bölgesindeki bir yetimhanede dans yoluyla umut ve aidiyet bulan çocukların hikâyesini anlatan 'Masaka Kids, A Rhythm Within' adlı belgesel kısa filmi bulunuyor. Çift ayrıca Carley Fortune’un çok satan romantik romanı 'Meet Me at the Lake'in sinema uyarlaması üzerinde çalışıyor.