Meghan Markle ve Prens Harry'ye Kaliforniya'daki komşularından soğuk tavır
Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kaliforniya’daki yeni hayatları, beklendiği kadar sakin ilerlemiyor. Bölgedeki kaynaklar, yerel halkın çiftle iletişimini kestiğini iddia ediyor. İşte detaylar...
Prens Harry ve Meghan Markle’ın Montecito’daki komşuları, çifte karşı sergiledikleri mesafeli tavrın yıllar içinde daha da arttığını belirtiyor. Page Six’in ulaştığı bilgilere göre, Montecito sakinleri artık Sussex çiftinden tamamen uzaklaşmaya başladı. Bölgeden bir kaynak süreci şu sözlerle özetliyor: "Onlardan kaçıyorlar. Kimse onlarla birlikte görülmek istemiyor."
MAHALLE KÜLTÜRÜNE UYUM SAĞLAYAMADILAR
2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılarak 14,65 milyon dolarlık malikanelerine taşınan çiftin, mahalle kültürüyle uyum sağlayamadığı konuşuluyor. Bir kaynağın ifadesine göre durum bir husumetten ziyade bir enerji kaybı: “Bu bir nefret değil. Sadece, onların hiçbir öz farkındalığı olmayan 'alıcılar' olduğuna dair büyüyen bir bilinç. Herkes onlardan yorgun düşmüş durumda.”
ÇİFTİN SOSYAL İZOLASYONU
Bu sosyal izolasyon iddiaları, çiftin Netflix ile olan 100 milyon dolarlık dev anlaşmasındaki kriz söylentileriyle de eş zamanlı ilerliyor. Variety’nin haberine göre Netflix CEO’su Ted Sarandos’un, Sussex çiftiyle yapılacak görüşmelere yanında bir avukat olmadan katılmayı reddettiği öne sürüldü. Taraflar bu iddiayı "tamamen asılsız" ve "apaçık yalan" olarak nitelendirse de dijital platformun Meghan Markle’ın yaşam tarzı markasıyla olan doğrudan ortaklığını sonlandırması iş ilişkilerinin boyut değiştirdiğini gösteriyor.
İDDİALARI KABUL ETMEDİLER
İddiaların aksine, Sussex Dükü ve Düşesi’ne yakın isimler çiftin komşularıyla bağlarının kuvvetli olduğunu savunuyor. Bu kaynaklar, “komşularıyla harika bir ilişkileri var ve topluluklarını seviyorlar” diyerek çiftin mahremiyetlerine saygı duyulması beklentisini yineliyor.