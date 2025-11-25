Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
Popüler tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her hafta Salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluyor. Maç olduğu için izleyiciler "Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor...
Salı akşamlarının merakla takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz hafta Osmanlı cephesindeki hem iç hem de dış tehditlerin ve derinleşen çatışmaların baskısını izleyiciye aktarmıştı. Dizinin sıkı takipçilerinin yeni bölümle ilgili aramalar yapmaya başladı.
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı gün olan 25 Kasım Salı akşamı, TRT 1 ekranlarında dizinin yerine UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi yer alacak.
TRT1'in bugünkü yayın akışına göre 20:00'de Maç Önü, 20:45'te Galatasaray-Union SG karşılaşmasının ardından 22:45'te Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 59. bölümünün tekrar yayını ekrana gelecek.
Bu nedenle, dizinin yeni bölümü bu akşam yayımlanmayacak. Yeni bölümün yayın tarihi 2 Aralık 2025 Salı olarak planlanmaktadır.