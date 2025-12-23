Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? Son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam özel bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciler Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.
TRT 1 ekranlarının dev prodüksiyonu Mehmed: Fetihler Sultanı, bu hafta izleyicilerine sürpriz bir ara vererek "Trabzon’un Fethi" temalı özel bir bölümle ekranlara geldi.
Osmanlı tarihinin en kritik dönemlerinden birine ışık tutan dizinin bu akşamki yayını, yeni bölüme hazırlık ve özel bir anma niteliği taşıyor.
Neden Özel Bölüm Yayınlandı?
23 Aralık Salı akşamı yayınlanan özel bölüm, dizinin teknik hazırlık süreçleri ve izleyicilere tarihin önemli bir dönüm noktası olan Trabzon’un Fethi'ni daha detaylı aktarmak amacıyla planlandı. Yapım ekibi, daha kaliteli bir prodüksiyon sunmak için bu kısa aranın verildiğini şu sözlerle duyurdu:
"Siz değerli izleyicilerimize her zaman daha iyisini sunmak için bitmek bilmeyen bir gayretle çalışıyoruz. Bu akşam Trabzon’un Fethi özel bölümü ile sizlerin karşısında olacağız."
Sultan Mehmed'in fetih yolculuğunun kaldığı yerden devam edeceği 63. yeni bölüm, yılın son Salı günü olan 30 Aralık 2025 tarihinde saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.