Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? Son bölümde neler oldu?

Neden Özel Bölüm Yayınlandı?

23 Aralık Salı akşamı yayınlanan özel bölüm, dizinin teknik hazırlık süreçleri ve izleyicilere tarihin önemli bir dönüm noktası olan Trabzon’un Fethi'ni daha detaylı aktarmak amacıyla planlandı. Yapım ekibi, daha kaliteli bir prodüksiyon sunmak için bu kısa aranın verildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Siz değerli izleyicilerimize her zaman daha iyisini sunmak için bitmek bilmeyen bir gayretle çalışıyoruz. Bu akşam Trabzon’un Fethi özel bölümü ile sizlerin karşısında olacağız."