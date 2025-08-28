Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturdu. Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi imzaladı.

Çocukları nikâhta yanındaydı

Mehmet Ali Erbil'in bu mutlu gününde çocukları da onu yalnız bırakmadı. Ünlü şovmenin çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil nikâh törenine katıldı.

Mehmet Ali Erbil'in önceki evlilikleri

Sanatçı, bugüne kadar birçok evlilik yaptı. Bu evlilikler ve çocukları şöyle:

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile 1980-1982 ve 1985-1986 arasında iki kez evlendi.

Nergis Kumbasar ile 1989-1996 yılları arasında evli kaldı. Bu evlilikten Yasmin adında bir kızı dünyaya geldi.

Üçüncü evliliğini 2001-2003 arasında Sedef Altuntaş ile yaptı.

Tuğba Coşkun ile 2005-2011 arasında evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu oldu.