Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 7 aylık evliliği sona erdi

28 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Yeniköy’deki evlerinde dünyaevine giren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, yedi ayın sonunda yollarını ayırdı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava, 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesiyle boşanmayla sonuçlandı





GİZLİLİK KARARI



Tarafların katılmadığı, avukatlar aracılığıyla yürütülen süreçte çift, alışılmışın dışında bir protokol üzerinde uzlaştı. Yapılan anlaşmaya göre, her iki taraf da evlilikleri veya boşanma süreci hakkında kamuoyuna açıklama yapmayacak. Bu kararın ihlal edilmesi durumunda, tarafların birbirlerine maddi tazminat davası yerine doğrudan ceza davası açma hakkı bulunuyor.





KONUŞAN TARAFA HUKUKİ YAPTIRIM



Konuya ilişkin açıklama yapan Erbil’in menajeri süreci şu sözlerle özetledi:

Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti. Konuşmama kararı var, birbirleriyle ilgili röportaj yapmayacaklar. Konuşursa bir taraf hukuki ceza var, maddi değil.



Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında herhangi bir mal veya mülk talebi gerçekleşmedi. Boşanmanın ardından Gülseren Ceylan ortak konuttan ayrılırken, kullanımında olan aracın kendisinde kaldığı öğrenildi.