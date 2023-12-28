Mehmet Ali Erbil servetini açıkladı

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta YouTube'da yayınlanan 'Bak Burası Çok Önemli' programına konuk olmuştu. 50 yıldır televizyon starı olduğunu ve Acun Ilıcalı gibi hızla yükselip kanal sahibi ya da uçağı olmadığını söyleyen Erbil, ünlü ismin servetini sorgulamıştı.

"Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var"

Şovmen, "Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda bir saat bekliyordu. Birkaç yıl içinde iki tane ulusal kanal, bir dijital platform, İngiltere'de iki futbol takımı, iki özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim" şeklinde konuşmuştu..

"Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz"

Ilıcalı ise bu sözlere; "Ona gülüyorum sadece. Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz. Bir yapımcıyla oyuncu aynı parayı mı kazanır? Mehmet Ali zaten bir yapımcı kadar kazanacağını hesap ettiyse hayata 5-0 mağlup başlamış. Televizyonda belki bir milyar insana program seyrettiriyorum; sonra Acun nasıl para kazanıyor? Ne güzel bir dünya bu ya! Mehmet Ali Erbil ile ben ne zaman bir araya gelmişim? Daha önce hiç benim kanalımda yer almış mı? Ben herkesi kanalımda çalıştırmak zorunda mıyım?" şeklinde cevap vermişti.

"Altını çiziyorum, hiçbirimiz Acun düşmanı değiliz"

Mehmet Ali Erbil, bu sert yanıtın ardından Enver Aysever'in YouTube programına konuk oldu. "Altını çiziyorum, hiçbirimiz Acun düşmanı değiliz" diyen Erbil; şöyle devam etti:

Sadece bir meslektaşı olarak, şov dünyasının içinde biri olarak söylüyorum bunları. Ben de sunuculuk yaptım, şov yaptım, dizilerde oynadım, sinema filmlerinde oynadım, sahnelere çıktım. Belki Acun bunların üçte birini yapmıştır. Türkiye'de, dizileri tüm dünyada seyredilen birçok yapım şirketi var. O yapım şirketlerinin prodüktörlerinin özel uçakları, özel televizyonları, iki tane futbol takımlarının olduğunu ben duymadım!

"Oturduğum ev toplasanız 10 milyon dolar eder"

Mehmet Ali Erbil kazancının ortada olduğunu söyleyerek de "Kumarda para kaybediyor musunuz?" sorusuna da "Yoo, oturduğum ev toplasanız 10 milyon dolar eder, eşlerime verdiklerim de öyle. Kumarda varımı yoğumu yitirmedim, hiç çalışmasam da çocuklarıma torunlarıma yetecek servetim var" dedi.