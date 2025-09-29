Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Erbil 26. yaşını kutladı
Geçtiğimiz günlerde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile hayatını birleştiren Gülseren Ceylan, yeni yaşını eşi ve eşinin kızıyla kutladı. Ceylan, bu özel gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kısa süre önce ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile dünyaevine giren Gülseren Ceylan, yeni yaşını kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Nikah sonrası yeniden sosyal medyada aktifleşen Ceylan'ın doğum günü kutlamasına, Erbil'in duygusal konuşması damga vurdu.
Ceylan'ın doğum günü kutlamasına, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de katılarak yeni aile pozlarına eşlik etti. Kutlamada dikkat çeken detay ise, üzerinde "Maşallah de" yazılı nazar boncuklu pasta oldu. Gülseren Ceylan, pastayı eşi Mehmet Ali Erbil ve Yasmin Erbil ile birlikte kesti.
Kutlamanın en özel anı ise Mehmet Ali Erbil'in eşi için okuduğu hayat dersleri içeren satırlar oldu. Erbil, eşine hitaben şu sözleri dile getirdi:
"Çünkü hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Beklenti her zaman zarar verir. Hayat kısa, bu yüzden hayatı sev ve mutlu ol. Gülümsemeyi asla bırakma. Kendin için yaşa ve konuşmadan önce dinle. Yazmadan önce düşün. Harcamadan önce kazan. Dua etmeden önce inan. Vazgeçmeden önce dene. Nefret etmen önce sev. Ölmeden önce yaşa."
Erbil'in felsefi ve sevgi dolu bu sözleri, doğum günü kutlamasına katılanlar tarafından büyük beğeni toplarken, yeni evli çiftin mutluluğu sosyal medyada geniş yankı buldu.