Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Erbil 26. yaşını kutladı

Kutlamanın en özel anı ise Mehmet Ali Erbil'in eşi için okuduğu hayat dersleri içeren satırlar oldu. Erbil, eşine hitaben şu sözleri dile getirdi:

"Çünkü hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Beklenti her zaman zarar verir. Hayat kısa, bu yüzden hayatı sev ve mutlu ol. Gülümsemeyi asla bırakma. Kendin için yaşa ve konuşmadan önce dinle. Yazmadan önce düşün. Harcamadan önce kazan. Dua etmeden önce inan. Vazgeçmeden önce dene. Nefret etmen önce sev. Ölmeden önce yaşa."