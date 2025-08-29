Mehmet Ali Erbil'in nikah şahidi yazılan Serdar Ortaç uyuyakaldı! Ünlü şovmenden şarkıcıya tepki

Şovmen Mehmet Ali Erbil (68) ve Gülseren Ceylan (26) sade bir nikâh töreniyle evlendi. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in düğününde şahitlik yapacağı konuşulmasına rağmen uyuyakaldı. Bu duruma sinirlenen Erbil, ünlü şarkıcının düğüne katılmaması ve şahitlik görevini yerine getirmemesi üzerine tepki gösterdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile hayatını birleştirerek mutlu bir adım attı. 

Çiftin düğün törenine, birçok ünlü isim katılırken, büyük günlerinde Erbil’i yalnız bırakmayan dostları da vardı.

Nikah öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, açıklamalarıyla basının ilgisini üzerine çekti.

Erbil, düğününe davet ettiği ve nikah şahidi olarak yazdırdığı yakın arkadaşı Serdar Ortaç’ın düğüne katılmamasına tepki gösterdi.