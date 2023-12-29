Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık biten evliliği hakkında konuştu: Somut bir sebep olmadığını zaten herkes biliyor

Mehmet Aslantuğ önceki akşam bir derginin yılbaşı partisine katıldı. Aslantuğ’a basın mensupları Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğinin bitişine ilişkin sorular yöneltti.

“Arzum’la bizim hiçbir insani derdimiz yok"

Hakkında “ihanet” ve “psikolojik şiddet” iddiaları ortaya atılan Mehmet Aslantuğ, “Arzum Hanım’la tekrar barışma ihtimaliniz var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Arzum’la bizim hiçbir insani derdimiz yok. 30 yıllık hukukumuz var. Bir evlat büyüttük. Bütün o yazılanlar gerçek dışı, uydurulmuş, masa başı şeyler.”

"Psikolojik nedenler de böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil"

Aslantuğ, açıklamalarına şöyle devam etti: “Somut bir sebep olmadığını zaten herkes biliyor. Psikolojik nedenler de böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Sadece fiziksel değil, psikolojik dünyamıza da etki eden bir sürü bileşen var bu hayatta. Bunları tek tek ayaküstü nasıl konuşabiliriz? Aslolan hukukların kıymeti, el ele tutuşabilmeleri, birbirlerine kıymet vermeleri. Türkiye birbirinin gözünü oymaya alıştı. Bunlar doğru şeyler değil. Aşkta, arkadaşlıkta, dostlukta; biz buralarda başka tür bir duyguyla bu ülkenin ifadesine abilik, arkadaşlık etmek zorundayız. Yaşadığımız da böyle bir şey zaten.”,

Hukuken tescil edilmiş derin bir ilişki

Mehmet Aslantuğ, “Arzum Hanım’la tekrar evleneceğiniz yönünde haberler de çıktı, öyle bir arzunuz var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bizim hukuken tescil edilmiş bir derin ilişkimiz var zaten; bir evlat var.”