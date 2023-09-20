Mehmet Aslantuğ bekar hayatını paylaştı sonra sildi!

1996 yılında dünya evine giren ve magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanarak sevenlerini üzmüştü.

Kısa süre sonra Mehmet Aslantuğ'un adı başka isimlerle anılmış ancak ünlü oyuncu bu iddiaların hepsini reddetmişti.

TEK KİŞİLİK YAŞAMINI PAYLAŞTI

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Mehmet Aslantuğ 'tek kişilik' yaşamını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Kendisine kahvaltı hazırlayan, gömleğine düğme diken, ütü yapan Aslantuğ, çok geçmeden Sezen Aksu'nun 'Vazgeçtim' şarkısı ile paylaştığı videoyu yayından kaldırdı.