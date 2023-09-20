Mehmet Aslantuğ bekar hayatını paylaştı sonra sildi!
4 ay önce Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren oyuncu Mehmet Aslantuğ, bekar hayatını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa bir süre sonra da gönderisini sildi.
1996 yılında dünya evine giren ve magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanarak sevenlerini üzmüştü.
Kısa süre sonra Mehmet Aslantuğ'un adı başka isimlerle anılmış ancak ünlü oyuncu bu iddiaların hepsini reddetmişti.
TEK KİŞİLİK YAŞAMINI PAYLAŞTI
Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Mehmet Aslantuğ 'tek kişilik' yaşamını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Kendisine kahvaltı hazırlayan, gömleğine düğme diken, ütü yapan Aslantuğ, çok geçmeden Sezen Aksu'nun 'Vazgeçtim' şarkısı ile paylaştığı videoyu yayından kaldırdı.