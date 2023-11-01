Mehmet Aslantuğ'dan eski eşi Arzum Onan'a doğum günü şiiri: İyi ki doğdun güzel kız

1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanmış ve ikili adliyeden el ele çıkmıştı.

ESKİ EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Eski eşlerden 62 yaşındaki Mehmet Aslantunğ, son olarak 399 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Arzum Onan'ın 50'nci yaşını kutladı. Aslantuğ, Onan'ın fotoğraflarını ve videolarını paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Hoş geldin... Kucağına doğduğuna, kucağına aldığına, sevenine, sevdiğine hoş geldin.

Mutluluğun yeşerdiği anlara, sislendiği zamanlara, el verdiğin geçmişe, uzandığın geleceğe...

Sevincine, hüznüne, bildiğine değdiğine, bilemeyip yetişemediğine hoş geldin.

Senden, sağlığından, huzurundan başka derdi olmayan, meramını anlatan anlatamayan tüm duygulara hoş geldin.

Ey cumhuriyetin güzel kızı! Bir Ekim sabahı kızlarına da güneş gibi doğan ve yine bir Ekim sabahına, bu yüzyılın en iyisine hoş geldin..."

Bu gönderiyi Instagram'da gör KAPTANIN SEYİR DEFTERİ (@mehmetaslantug)'in paylaştığı bir gönderi

Aslantuğ hazırladığı videoyu da "Kaptanın Seyir Defteri... İyi ki doğdun güzel kız. Bir Ekim sabahı kadınlarına da güneş gibi parlayan 100. yıldaki 50. yaş gününe, son ekim sabahına hoş geldin" notuyla paylaştı.

Arzum Onan da eski eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalamadı ve "Ah ağlarım" yorumunda bulundu.