Mehmet Aslantuğ'dan 'kendini acındırdı' yorumlarına cevap geldi

Arzum Onan'la boşandıktan sonra kendine yeni bir hayat kuran Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bekar hayatını yayınlamıştı. Yumurta pişirip, ütü yaptığı görülen oyuncunun, dakikalar sonra videoyu silmesi dikkat çekmişti. Aslantuğ'un 'bekar hayatı' büyük ilgi çekmişti. Paylaşımın ardından sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde 'Mehmet Aslantuğ ayrılığı atlatamadı', 'Kendini acındırdı' şeklinde haberler çıkmıştı.

Ünlü oyuncu çok konuşulan görüntülerin arından Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı. Yıllar önce verdiği bir röportajdan altını yapan Aslantuğ şu mesajı paylaştı:

Ah benim tatlı dilli magazinci kardeşim. İki yumurta kırıp, iki gömlek ütüleme paylaştım diye, acındıracak bir kafada mıyım sanırsın. Yıllar önce bir söyleşide; 'Hiçbir kadın, geleceğini; bir adamın aşkına, samimiyetine, vicdanına, sonunda bir gün aklının karışmasına bırakmamalı. Muasır medeniyet başka türlü inşa edilemez' diyen biri olarak aynı yerdeyim ve tam da bu nedenle temsil etmeye çalıştığı duyguları kendi ilişkisi üzerinden haksızca çelmelenen bir adamın sesiyim.

Ünlü oyuncu, "Birçok izleyici, mütecavizine aşık rollerden de ilham alabilir ama ben o rolün biricik meselesinin böyle bir aşkı meşrulaştırmak değil, o aşkla savaşmak olduğuna inanlardanım. Çoğu insan için önemli olan konfor alanlarını kaybetmemek olabilir ama ben onları yok sayarak yürüyorum. Ah be kuzum, bırak aşkı, toplumu onarmak için az çok sözüm / emeğim var, sen bu açığa gıybet muhabbetiyle neyi onarmış oluyorsun?" ifadelerini kullandı.