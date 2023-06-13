Mehmet Aslantuğ'dan yeni aşk iddialarına yanıt geldi

27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanmasının ardından Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile yakınlaştığı iddiaları ortaya atıldı. Aslantuğ ve Akpınar bu iddiaları yalanladı.

"Cevap vermeye bile gerek duymuyorum"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar‘la ilgili soruya “Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum” ifadelerini kullandı. Gözde Akpınar’ın da Aslantuğ’la tanışmadığı, avukatıyla tekzip yayınlatmak için harekete geçtiği belirtildi.

Gözde Akpınar’dan paylaşım

Gözde Akpınar da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “‘Pazartesi ne yapacaksın?’ deseler tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.