Mehmet Erdem ile Vildan Atasever’den bebekleriyle ilk paylaşım: "Hoş geldin Ali Kemal…"

Sanat dünyasının sevilen çifti Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, hayatlarının en anlamlı "ilk"ini yaşayarak anne-baba olmanın heyecanını tattılar. 2021 yılında sade bir törenle evlenen çiftin, uzun süredir heyecanla beklenen bebekleri geçtiğimiz günlerde dünyaya gözlerini açtı.

44 yaşındaki başarılı oyuncu Vildan Atasever ile 47 yaşındaki müzisyen Mehmet Erdem, oğullarına Ali Kemal ismini verdiler. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ilk paylaşımda bebeklerinin elini tuttukları duygusal bir kareye yer vererek, mutluluklarını "Hoş geldin Ali Kemal…" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Atasever'in hamilelik sürecini gözlerden uzak ve huzurla geçirmesinin ardından gelen bu doğum haberi, sanat camiasında da sevinçle karşılandı. Paylaşımın altına kısa sürede binlerce tebrik mesajı gelirken; çiftin yakın dostları ve hayranları "Ali Kemal bebek sağlıkla büyüsün" temennilerinde bulundular.