Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem hayatını kaybetti
Vildan Atasever ile evlil olan şarkıcı Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem hayatını kaybetti.
Mehmet Erdem, baba acısıyla sarsıldı. Şarkıcı, babası Sücaattin Erdem'in vefat ettiğini duyurdu.
"BABAMI KAYBETTİK"
Babasının cenazesine dair detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Mehmet Erdem; "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi, çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.