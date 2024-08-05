Mehmet Günsür yıllar sonra televizyona dönüyor: Bergüzar Korel'in partneri olacak
Mehmet Günsür, 10 yılın ardından televizyona dönüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak "Annem Ankara" dizisinde Bergüzar Korel'in partneri olacak.
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Son olarak rol aldığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin ardından açık kanalda yayınlanan dizilerde rol almayan Mehmet Günsür, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Günsür, başrolünde Bergüzar Korel'in 'Zuhal Angigün' rolünde bulunduğu "Annem Ankara" dizisinde rol alacak. Günsür, Korel'in partneri 'Hasan'ı canlandıracak.
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Yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu dizinin senaryosunu kendi hayat hikayesini yazan Başak Angigün kaleme aldı.
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Günsür'ün çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacağı dizi için İtalya'dan geleceği öğrenildi.