Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef Türkiye yarışmacıları deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği 10 ilde arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Şef Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef Türkiye yarışmacıları da mutfak kurmak için deprem bölgesine gittiler.

"YERİMİZDE DURAMIYORDUK"

Mehmet Şef, önceki gün paylaştığı bir videoda şu ifadeleri kullandı:

"Evet, Kahramanmaraş'a gitmek için yola çıktık. MasterChef'in yarışmacılarının da zaten üç-dört tanesi şu an Maraş'ta. Hatay'da olan arkadaşlarımız da var. Gaziantep'e gidecek olan arkadaşlarımız var. Biz araçla gidiyoruz çünkü daha sonra Diyarbakır, Adıyaman ve farklı noktalarda mutfaklar kurup yarışmacılarımızla beraber yemekler yapacağız. Yola çıktık, yerimizde duramıyorduk zaten; duramazdık böyle bir günde. Gidip elimizden geleni yapacağız. Gerçekten zor günler yaşıyoruz."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mehmet YALÇINKAYA (@chefmehmetyalcinkaya)'in paylaştığı bir gönderi

Yalçınkaya, daha sonra bir video daha yayınlayarak depremden etkilenen bölgelerde yemek yapabilecek gönüllüler için irtibat numarası da bıraktı.

"DURMADAN İMALATA DEVAM"

Ünlü isim, son olarak ise Kahramanmaraş'a ulaştıklarında kurdukları mutfakta büyük bir kazanda yemek yaptığı anları yayınladı. Instagram sayfasından paylaştığı videoya, "Durmadan devam imalata" yazan Mehmet Şef'e, takipçilerinden teşekkür mesajları geldi.