Mehmet Yalçınkaya'dan duygusal paylaşım

Türkiye'nin tanınan ve sevilen şeflerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

51 yaşındaki şef Yalçınkaya, rahmetli babasından kendisine emanet kalan can dostu köpeği Duman'ın vefat ettiğini açıklamıştı. Yalçınkaya, "Can dostumu 18 yıllık arkadaşımı baba yadigarı Duman'ı kaybettik" notunu düşmüştü.

"ÇOK ÖZLEDİM DUMAN'IM"

Ünlü şef, günler geçmesine rağmen can dostunu unutmadı. Yalçınkaya, köpeği Duman ile birlikte yer aldığı fotoğrafını ''Çok özledim Duman'ım'' notuyla paylaştı.