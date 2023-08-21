Melek Mosso: Gelinlik hayalim yok!

Klip çekiminde tanışarak aşk yaşamaya başladığı manken Serkan Sağdıç ile evlilik hazırlığında olan Melek Mosso, düğün hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

MELEK MOSSO: HALA GELİNLİK PROVASINA GİTMEDİM

Düğün sorusu üzerine “Kısa bir süre kalmış olsa da hâlâ gelinlik için bir kere provaya gitmedim. Konserlerden dolayı hiçbir hazırlığımı yapamadım. Bir gelinlik hayalim yok, sade bir gelinlik giyeceğim” dedi.

MELEK MOSSO'DAN SERDAR ORTAÇ SORUSUNA: KORKUÇ BİR AÇIKLAMA!

Gündemle ilgili soruları da yanıtlayan Mosso, Serdar Ortaç’ın “İki göğsü var diye ipleri kadınların eline verdik” sözleri için, “Son zamanlarda gel-gitleri oluyor Serdar’ın. Korkunç bir açıklama” dedi.