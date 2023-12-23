Melek Mosso: Sende erkek annesi tipi var diyorlar ama kız bebek istiyorum

Melek Mosso, 2021 yılında tanıştığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturarak mutluluğa ‘evet’ demişti. Melek Mosso Nişantaşı’nda bulunan bir otelde gerçekleşen etkinlik çıkışı basın mensuplarıyla sohbet etti.

"Evlilik çok güzel gidiyor"

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayan Mosso, "Yazın yapmak istiyorduk düğünümüzü. Nasıl sıkıştıracağımızı da bilemedik araya da sıkışsın istemedik. Sonbaharda yaptık o yüzden baharda olsun, güzel bir düğün olsun istedik. Aile arasında yaptık ve en yakınlarımız katıldı zaten. Mersin'de yapma sebebimiz de aslında eşimin memleketi olduğu içindi. Evlilik çok güzel gidiyor, kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz aslında." dedi.

"İnşallah kız çocuğumuz olur"

Anne olmak istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Önümüzdeki yıl belki olabilir. Kızım olsun isterim. Eşimi de ikna ettim. İnşallah kız çocuğumuz olur. Bana da erkek annesi tipi var diyorlar aslında." diye konuştu.