Melek Mosso ve Serkan Sağdıç tek celsede boşandı

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, iki yıllık evliliklerini noktaladı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davacı Melek Mosso ile davalı Serkan Sağdıç, hazır bulundu.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Duruşmada hakim, taraflara; "Boşanmak istiyor musunuz?" şeklinde soru sordu. Tarafların ayrı ayrı "Boşanmak istiyorum" demelerinin üzerine kararını açıklayan mahkeme, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç’ın anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetti.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç’ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı öğrenildi.















