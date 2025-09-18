Melek Mosso'dan yeni imaj

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestirerek kızıla boyatmıştı. Yeni imajını paylaşan Mosso "Saçları yavaş ve emin adımlarla kısaltıyorum. Güzel olmuş mu?" demişti.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Mosso, günler sonra bir kez daha imaj değiştirdi. Kızıla veda eden Mosso, saçlarını siyaha boyatarak önlerini de mor renk yaptı. Şarkıcının yeni imajını gören takipçileri ikiye bölündü.

Bir kısım Melek Mosso'nun yeni imajını çok beğenirken bir kısmı da kızıl saçlarının daha güzel olduğunu belirtti.