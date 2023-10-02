Melek Mosso'nun düğün tarihi belli oldu!

Kıbrıs'ta sahne alan Melek Mosso, konser öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı düğün tarihini de açıkladı.

NİKAH 11 EKİM'DE

Mosso, "Nikahımız 11 Ekim’de Mersin’de gerçekleşecek. Sade, butik bir nikah planlıyordum ama işin içerisine girince öyle olunmadığını anladım" dedi.

NİKAH SONRASI KONSER VERECEK

Düğünleriyle alakalı bir sürprizden daha bahseden Mosso, "Nikahımızın akabinde gelinlikle bir mekanda sahneye çıkarak konser vereceğim. Konserimin biletlerini yarın satışa çıkartıyoruz. Elde edilen tüm geliri deprem bölgesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler için kullanacağız. Konser gelirinin yanı sıra bende gerekeni yaparak toplanan parayı en güzel şekilde insanların hayatına dokunmak için kullanacağız" diye konuştu.