Melike Şahin'in nikahından yeni kareler!

2021 yılında Merhem albümüyle büyük çıkış yakalayan ve 'Bedelini Ödedim', 'Öpmem Lazım', 'Pusulam Rüzgar' gibi ses getiren şarkıların sahibi olan Melike Şahin, geçtiğimiz hafta sevgilisi Sedat Arpalık ile geçtiğimiz hafta evlenerek hayatını birleştirdi.

Melike Şahin, paylaştığı nikâh fotoğraflarına "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düşmüştü.

NİKAHIN YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı yeni paylaştığı nikah fotoğraflarının altına, 'Dokunmayın çok fenayım' notunu ekledi.

ÜNLÜ İSİMLER NİKAHTA

Melike Şahin'in Instagram hesabından paylaştığı karelerde, Mabel Matiz ve Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin nikahta arkadaşlarını yalnız bırakmadığını görüldü.