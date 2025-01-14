Melikşah Altuntaş'tan Gupse Özay'a ağır ithamlar!

'FİLMİ OLDUĞUNDA ORTAYA ÇIKAR'

YouTube'da yayın yaptığı sırada kullanıcıların yorumlarını okuduğu sırada Gupse Özay ismini gören Altuntaş, “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin” dedi.