Melikşah Altuntaş'tan Gupse Özay'a ağır ithamlar!
Yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş, YouTube’daki programında eski dostu Gupse Özay’a ağır ithamlarda bulundu.
Melikşah Altuntaş'ın kendi YouTube programında eski dostu Gupse Özay hakkında söyledikleri herkesi şaşkına uğrattı. Ünlü oyuncuya yönelik sert eleştirilerde bulunan Altuntaş’ın ifadeleri sosyal medyada hızla yayıldı.
'FİLMİ OLDUĞUNDA ORTAYA ÇIKAR'
YouTube'da yayın yaptığı sırada kullanıcıların yorumlarını okuduğu sırada Gupse Özay ismini gören Altuntaş, “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin” dedi.
Melikşah Altuntaş’ın bu çok konuşulacak açıklamalarına karşı Gupse Özay’dan henüz bir yanıt gelmedi. Sessizliğini koruyan ünlü oyuncunun, ne cevap vereceği merak konusu oldu.