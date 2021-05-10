Melinda Gates, Bill Gates’ten Ayrılmayı 2019’da Kafasına Koymuş!

Temmuz 2019'da çocuk tacizi ve seks ticareti suçlamalarıyla hapse atılan Epstein, 2019 Ağustosunda hücresinde hayatına son vermişti. Birçok bilinen ismin Epstein'le ilişkisinin ortaya çıkarılması büyük skandallara yol açtı.

Bu hafta başında eşi Melinda Gates'le boşanma kararı aldıklarını açıklayan Microsoft kurucusu Bill Gates de bu isimler arasında yer alıyor. Amerikan basını Melinda Gates'in eşinden boşanma kararını Ekim 2019'da aldığını ve kararın arkasında Bill Gates'in Epstein'le olan bağlantılarının ortaya çıkması olduğunu yazdı.

MELİNDA EŞİ BILL GATES'İ EPSTEIN KONUSUNDA UYARMIŞ!

Söylentilere göre Melinda Gates, 2013 Eylülünde eşi Bill Gates ile birlikte Epstein'in New York'ta bulunan evine gitti ve tanıştı.

Konuyla alakalı bazı kaynaklar, daha önce hiçbir yerde bahsi geçmemiş olan bu görüşmenin, Gates çiftinin Epstein'le olan ilişkisinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Görüşmenin ardından Melinda arkadaşlarına Epstein'le aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olduğunu ve kendisiyle herhangi bir ilişki kurmak istemediğini anlattı.

Boşanma haberleri üzerine yine yakın kaynaklar, Melinda’nın halen süren Bill-Epstein ilişkisinden rahatsızlık duyduğunu ve boşanma kararını da bu yüzden verdiğini söyledi.

Boşanma kararı ani verilmiş bir şey değildi, The Wall Street Journal , duruma yakın kaynakların yanı sıra elde ettiği belgelere dayanarak, Melinda Gates'in iki yıl önce birden fazla firmanın avukatlarıyla görüşmeye başladığını bildirdi. Geçen hafta NBC News tarafından elde edilen mahkeme belgelerinde Melinda Gates, Bill Gates ile olan evliliğinin "telafi edilemez bir şekilde bitmiş" olduğunu söyledi.

27 yıllık evliliklerinin sonlandırma kararı alan Gates çifti, 146 milyar dolarlık servetlerini eşit olarak paylaşacaklarını duyurmuşlardır.

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