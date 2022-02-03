Genç neslin takip edilen isimlerinden Melis Fis, 'Dursaydı Dünya' isimli yeni şarkısını yayınladı. 'Beni en çok üzen şarkım' diyen sanatçı, çıkardığı şarkıda kendini bulduğunu ifade etti.

'Duygular benim için her zaman birinci plandadır' diyen Melis Fis, Dursun Dünya adlı şarkısının ayrı bir yeri olduğunu da ifade etti. Renkli kişiliğini de şarkılarına yansıtan Fis, yeni şarkısı için saçlarını mora boyattı. Dursaydı Dünya şarkısının söz ve müziği Melis Fis'e, düzenlemesi ise Sezer Dinç'e ait.

Melis Fis, yeni projesiyle ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi: "Bu şarkı benim için çok farklı bir yerde çünkü şimdiye kadar yazdığım, beni en çok üzen şarkım. Dursaydı Dünya’yı yazdığımda duygusal anlamda pek iyi bir dönemden geçmiyordum. Şarkıyı yazarken, şarkının kayıtları alınırken ve aranjesi yapılırken dahi mutsuzluk hissini yoğun yaşıyordum. Şarkıdan keyif almadığım için değil, hislerimi müziğe yansıtabildiğim için içten içe keyif duysam da o negatif düşünceleri kafamdan atamıyordum. Hatta şarkıyı ekibime ilk götürdüğüm gün bir demo kayıt aldık. Sonrasında ana kayıtları almayı denedik fakat o ilk günkü ruh halim, duygularım o kadar gerçekti ki yeni yapacağım kayıtların asla onun üstüne çıkamayacağını biliyordum. İlk günkü kayıtları kullandık yani. Bu yüzden çok gerçek bu şarkı benim için. Çok doğal. Bir bu kadar ilginç bir hikayesi var kapağımın da. Ekibimle aile gibiyizdir ve onlara şarkıyı götürdüğümde neler olduğunu sordular. Ben de stüdyoda onlarla dertleşiyordum ve konuşurken masada kenarda duran kağıdı ve kalemi elime aldım. Strese girdiğim her zaman çizim yaparım. Aklımın dağılmasına yardımcı olur çizmek. Ne çizdiğimi bile bilmeden karaladım kağıda. Dakikalar geçtiğinde karmakarışık bir sayfa vardı elimde. Sonra düşündüm ki madem bu kadar gerçek bir şarkı veriyoruz insanlara; kapağımın hikayesi bile gerçek olsun. O çizim yaptığım kağıdı yansıttık üstüme ve kapak çekimimiz de böyle gerçekleşti. Duygular benim için her zaman birinci plandadır hayatımda. Bu yüzden sanatımla duygularımı ifade etmek kadar güzel bir şey olamaz benim için. Umarım herkes kendinden bir parça bulur şarkımda."