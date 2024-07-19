Melis İşiten: Aynı masada bir kadın sevgilime asılırsa hoşuma gider
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğini bitiren Melis İşiten gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu. Ünlü isim samimi açıklamalarda bulundu.
2014-2019 yılları arasında Uraz Kaygılaroğulları ile evli kalan oyuncu Melis İşiten'in bu evliliğinden Ada adında bir kızı bulunuyor.
Geçtiğimiz gün Sibel Arna'nın programına konuk olan Melis İşiten, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
'YANIMDAKİ ERKEĞİN BEĞENİLMESİ ÇOK HOŞUMA GİDER'
Ünlü oyuncu bir ilişkide nasıl olduğunu anlatırken, “Aynı masada oturduğum bir kadın sevgilime asılırsa hoşuma gider. Ben yanımdaki erkek beğenilsin isterim. Şakaları ve enerjisiyle o masanın adamı olsun isterim. Çünkü ‘O herkes tarafından istenilen adam, benim’ diye çok tatmin olurum. Ona asılan kadına hiçbir şey yapmam. Sadece kadın bakıyorken öpüşüyor olmak yeterlidir. Yanımdaki erkeğin beğenilmesi çok hoşuma gider.” dedi.
Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisinden bahseden Melis İşiten eski eşi hakkında ise şu açıklamayı yaptı:
'YİNE DÜNYAYA GELSEM URAZ'DAN ÇOCUĞUM OLSUN İSTERİM'
“Uraz’la bir buçuk ayda evlenme kararı vererek çok büyük risk aldık. Biz o gün için birbirimizin şansıydık. Bir daha dünyaya gelsem yine Uraz’dan çocuğum olsun isterim. Hayatta verdiğim en doğru karardı. Uraz’ın da öyle düşündüğüne hiç şüphem yok. Hatta bazen ‘İlk üç senede ikinciyi de yapsaydık keşke’ diyorum.”