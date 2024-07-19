Melis İşiten: Aynı masada bir kadın sevgilime asılırsa hoşuma gider

Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisinden bahseden Melis İşiten eski eşi hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

'YİNE DÜNYAYA GELSEM URAZ'DAN ÇOCUĞUM OLSUN İSTERİM'

“Uraz’la bir buçuk ayda evlenme kararı vererek çok büyük risk aldık. Biz o gün için birbirimizin şansıydık. Bir daha dünyaya gelsem yine Uraz’dan çocuğum olsun isterim. Hayatta verdiğim en doğru karardı. Uraz’ın da öyle düşündüğüne hiç şüphem yok. Hatta bazen ‘İlk üç senede ikinciyi de yapsaydık keşke’ diyorum.”