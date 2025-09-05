Melis İşiten: Dünyaya bir daha gelsem yine Uraz'la evlenirdim
Melis İşiten, 2019 yılında boşandığı kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili konuştu YouTube'da açıklama yapan İşiten, samimi itirafıyla dikkat çekti.
1 / 7
2014 yılında dünya evine giren oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2019 yılında boşanma kararı almıştı.
2 / 7
Bir YouTube programına katılan ve eski eşiyle ilgili konuşan Melis İşiten'in sözleri gündem oldu.
3 / 7
Birbirlerinden kopmayan ve hala arkadaş olan eski eşler, davranışlarıyla da örnek olmaya devam ediyor.
4 / 7
İşiten, "Birbirimizi çok seviyoruz, onun adına da konuşabilirim. Dünyaya bir daha biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o Uraz olurdu" dedi.