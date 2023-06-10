Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu kızlarının karne gününde bir araya geldi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, beş yıl evli kaldığı eski eşi Melis İşiten kızlarının karne gününe katıldı. İkili bu anları sosyal medyadan paylaştı.

"Yüzün hep gülsün güzel kız"

İkinci sınıfa geçen kızı Ada'yı tebrik eden Kaygılaroğlu paylaştığı fotoğrafın altına, 'Ne kadar hızlısın zaman. Dün doğdun, bugün ise ilk karneni aldın. Başarıların daim olsun, yüzün hep gülsün güzel kız' notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Uraz Kaygılaroğlu (@urazka)'in paylaştığı bir gönderi

"Yolculuğuna eşlik ettiğimiz için şanslıyız"

Melis İşiten ise, 'Şimdi 2.sınıf düşünsün. Yolculuğuna eşlik ettiğimiz için şanslıyız. Yolun açık olsun kızım' paylaşımında bulundu.