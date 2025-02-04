Melis İşiten'den 'ihanet' itirafı: Nasıl devam ettim anlayamadım

Oyuncu Melis İşiten katıldığı bir programda ilişkileri hakkında konuşarak şaşırtan bir itirafta bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 3
Melis İşiten'den 'ihanet' itirafı: Nasıl devam ettim anlayamadım - Resim : 1

Meliş İşiten, 2014'te meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmişti. Ada adında kızları olan ikili, 2019 yılında boşanmıştı.

2 / 3
Melis İşiten'den 'ihanet' itirafı: Nasıl devam ettim anlayamadım - Resim : 2

Bir Youtube programına katılan İşiten, "Uraz ile boşandığımız dönemde yaşı benden çok ileri eski ünlülerden 'Yardım lazım mı?' mesajları alıyordum" ifadelerini kullandı.

3 / 3
Melis İşiten'den 'ihanet' itirafı: Nasıl devam ettim anlayamadım - Resim : 3

'ÇOK SAĞLAM ALDATILMA HİKAYELERİM VAR'

Ünlü oyuncu ayrıca, "Çok acayip çok sağlam aldatılma hikâyelerim var. O ilişkide nasıl kalmaya devam ettiğimi anlayamadığım" diyerek, daha önce ihanete uğradını itiraf etti.