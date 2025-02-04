Melis İşiten'den 'ihanet' itirafı: Nasıl devam ettim anlayamadım

'ÇOK SAĞLAM ALDATILMA HİKAYELERİM VAR'

Ünlü oyuncu ayrıca, "Çok acayip çok sağlam aldatılma hikâyelerim var. O ilişkide nasıl kalmaya devam ettiğimi anlayamadığım" diyerek, daha önce ihanete uğradını itiraf etti.