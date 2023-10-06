Melis İşiten'den 'Uraz Kaygılaroğlu ile barıştılar' iddialarına yanıt

2017 yılında kızları Ada'yı kucaklarına alan Melis İşiten-Uraz Kaygılaroğlu çifti 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Ancak kızları Ada nedeniyle sık görüşen çift hakkında sürekli 'barıştılar' dedikoduları yapılıyordu. Melis İşiten bu iddialara son noktayı koydu.

"Aşık Shakespeare" oyununun kadrosunda olan ve eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nu izlemeye gelen Melis İşiten, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

'TEKRAR BARIŞMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Sürekli haklarında çıkan tekrar barıştıklarına dair iddialara, "Hiç öyle bir dünyamız yok ya. Birbirimizi sevdiğimiz ve saydığımız, yakın arkadaşlık içeren bir dostluğumuz var. Tekrar barışma gibi bir düşüncemiz yok. Biz böyle güzel bir aileyiz" dedi."