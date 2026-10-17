Melis İşiten'den yıllar sonra gelen itiraf

Melis İşiten, 2014'te Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmişti. Çiftin, 2016'da ise kızları Ada dünyaya gelmişti. İkili, 2019 yılında ise boşanmıştı.

"Bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu" diyen İşiten, evlilik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİR GÜN KAFEDE HİÇ TANIMADIĞIM BİRİNİ GÖRDÜM"

"Sarp Bozkurt'la Acı Sohbet" programına konuk olan İşiten, "Üniversitede çok uzun ve güzel bir ilişkim vardı ama hikaye bir yerde bitti, alışkanlık ve ortak arkadaş ortamı yüzünden bir türlü ayrılamıyorduk. Bir gün kafede hiç tanımadığım birini gördüm ve 'Bana bir şey oluyor' dedim. O akşam sevgilime gidip 'Sana bir şey hissetmediğimi anladım, ilişkimiz bitmiş' diyerek ayrıldım" ifadelerini kullandı.

"1 AY İÇİNDE DÜNYAYA ÇOCUK GETİRDİM"

İşiten devamında, "Arkadaş grubum benimle konuşmayı kesti. Sonra kafede gördüğüm o adamla 1 ay içinde evlenip dünyaya çocuk getirdim" dedi.