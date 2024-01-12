Melis Sandal'dan Mustafa Sandal'a romantik doğum günü kutlaması

2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile dünyaevine giren Mustafa Sandal, dün 54. yaşına girdi. Eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Melis Sandal, Mustafa Sandal ile romantik bir pozunu paylaştı.

'İYİ Kİ YOLDAŞ OLDUN, SIRDAŞ OLDUN...'

Melis Sandal, ''Hayatıma kattığın her şey için sana minnettarım. İyi ki doğdun. Ve iyi ki; yoldaş oldun, sırdaş oldun, arkadaş oldun, eş oldun, her şey oldun bana. Seni çok seviyorum kocam, nice güzel yaşlara, yıllara hep birlikte...'' yorumunda bulundu.

Melis Sandal, ardından doğum günü pastasının önünde eşini yanağından öperken çekilen bir karesini daha yayınladı.