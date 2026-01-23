Melis Sezen, Bali'ye gitti! Yağmura karşı dansı beğeni topladı
Aras Bulut İynemli ile başrolünü paylaştığı Deha dizisinin 18 Mayıs 2025'teki finalinden sonra bir süre dinlenmeye çekilen Melis Sezen, şimdilerde Bali’de gerçekleştirdiği tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, okyanus kıyısında yaptığı enerjik dans performansıyla bir kez daha tüm bakışları üzerine çekti.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ve son olarak Deha dizisindeki İmre rolüyle izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyo
Özellikle her ortamda sergilediği kendine has, enerjik ve doğaçlama dans performanslarıyla tanınan ünlü oyuncu, bu alışkanlığını Bali tatiline de taşıdı.
Rotasını Bali’ye çeviren Sezen, okyanus kıyısında kendini müziğin ritmine bıraktığı anları takipçileriyle paylaştı.
Havuzda yağmura karşı dans ettiği video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek Sezen’in "klasikleşen" dans şovları arasındaki yerini aldı.