Melis Sezen imaj tazeledi! Yeni tarzı beğeni topladı

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Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Gülcemal'de başrol oynayan Melis Sezen, yeni proje öncesi imaj değişikliğine gitti.
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Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Sezen, imaj değişikliğine gitti. Radikal bir karar alan güzel oyuncu, uzun yıllar boyunca açık tonlarda kullandığı saçlarını koyu bir renge boyattı.
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Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci, Sevgili Geçmiş, Leke, Ya İstiklal Ya Ölüm, Sadakatsiz ve Gülcemal gibi dizilerde rol alan ünlü ismin son paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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Sosyal medya kullanıcıları "Çok yakışmış", "Dikkat çok aşırı güzel" ve "Bayıldım" gibi yorumlarda bulundu.