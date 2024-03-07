Melis Sezen imaj tazeledi! Yeni tarzı beğeni topladı

Oyuncu Melis Sezen yeni proje öncesi imaj değiştirerek sarı olan saçlarını koyu renge boyattı. Oyuncunun son hali sevenlerinden tam not aldı.

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Melis Sezen imaj tazeledi! Yeni tarzı beğeni topladı - Resim : 1

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Gülcemal'de başrol oynayan Melis Sezen, yeni proje öncesi imaj değişikliğine gitti. 

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Melis Sezen imaj tazeledi! Yeni tarzı beğeni topladı - Resim : 2

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Sezen, imaj değişikliğine gitti. Radikal bir karar alan güzel oyuncu, uzun yıllar boyunca açık tonlarda kullandığı saçlarını koyu bir renge boyattı.

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Melis Sezen imaj tazeledi! Yeni tarzı beğeni topladı - Resim : 3

Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci, Sevgili Geçmiş, Leke, Ya İstiklal Ya Ölüm, Sadakatsiz ve Gülcemal gibi dizilerde rol alan ünlü ismin son paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.  

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Melis Sezen imaj tazeledi! Yeni tarzı beğeni topladı - Resim : 4

Sosyal medya kullanıcıları "Çok yakışmış", "Dikkat çok aşırı güzel" ve "Bayıldım" gibi yorumlarda bulundu.  