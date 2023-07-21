Melis Sezen'den güneş banyosu: Gözümüz kamaşıyor güzelliğinden; güneş..

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile büyük çıkış yakalayan Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisinde rol aldı. Dizinin final yapmasıyla birlikte tatil sezonunu açan Melis Sezen güneş banyosu yaptığı anları paylaştı.

"Gözümüz kamaşıyor"

Sezen, son olarak güneş banyosu yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Sezen fotoğrafını "Gözümüz kamaşıyor güzelliğinden; güneş" notuyla paylaştı.