Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan Londra pozu

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Roma'da nikâh masasına oturan Mustafa Sandal ile Melis Sandal, tatil için soluğu Londra'da aldı.

"LONDRA BEBEĞİM"

Sütşurup, eşiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyetik güzelin, ''Londra bebeğim'' notunu düştüğü Mustafa Sandal ile karelerine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Melis Sandal (@melis_sandall)'in paylaştığı bir gönderi

"ÇOK ÖZEL BİR ADAMSIN"

Öte yandan Mustafa Sandal, 11 Ocak'ta 53'üncü yaşına girmişti. Eşinin doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme alan Melis Sandal, "Doğduğun güne şükürler olsun canım kocam. Sen çok özel bir adamsın. İyi ki sensin yol arkadaşım. İyi ki doğdun" demişti.