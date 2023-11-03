Melisa Aslı Pamuk: Hadi ben kaçtım!

Cem Karaca'nın hayatını konu alan filmde yer alan Melisa Aslı Pamuk proje ile ilgili, "Benim için çok anlamlı proje. Böylesine önemli bir projede yer aldığım için mutluyum. Çekimlerde sona geldik, ocak ayında vizyonda olmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

YUSUF YAZICI SORUSUNA: HADİ BEN KAÇTIM

Futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı'yla ilgi soru yöneltilmesi üzerine birden hızlanan ünlü oyuncu, "Bir toplantım var, oraya yetişmeye çalışıyorum. Hadi ben kaçtım" diyerek soruları cevapsız bıraktı.