Melisa Aslı Pamuk hamileliğinde aldığı kiloları açıkladı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Çift, 29 Ocak’ta ise ilk çocukları Mylan’ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

"32 KİLOGRAM ALDIM"

Pamuk, "Hazır mısın? 32 kilogram aldım. Çoğu kilomu verdim sanırım, 8 kilo kaldı" diyerek hamilelikte ne kadar kilo aldığını paylaştı.

"MYLAN'LA UĞRAŞMAKTAN KİLOLARIMI VERDİM"

Güzel oyuncu, kilo verme süreciyle ilgili herhangi bir egzersiz yapmadığını ya da diyet uygulamadığını belirterek, "Sadece iştahım yok ve Mylan'la uğraşmaktan kilolarımı verdim" ifadelerini kullandı.