Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın Dubai tatilinden pozlar

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çiftin birlikte yaşadığı evleri, geçtiğimiz günlerde soyulmuş, pasaportları da çalınmıştı. Yeni pasaportlarını çıkaran Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, moral depolamak için acil tatil rotası oluşturdu.

Dubai tatilinden pozlar

Ünlü çift Birleşik Arap Emirlikleri'ne turistik ziyarette bulundu. Çift, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi. Pamuk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bütün gözleri üzerine çekti.

Melisa Aslı Pamuk, rol aldığı 'Kadınlara Mahsus'un geçtiğimiz haftaki galasına, yeni pasaportu henüz çıkmadığı için katılamamıştı.