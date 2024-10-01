Melisa Aslı Pamuk, Paris düğününden yeni kareleri paylaştı

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile birkaç ay önce sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, düğününden yeni kareler paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Melisa Aslı Pamuk, Paris düğününden yeni kareleri paylaştı - Resim : 1

Geçtiğimiz Mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk, Paris'te dünya evine girmiş ve kısa bir süre sonra da anne olacağını açıklamıştı.

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Melisa Aslı Pamuk, Paris düğününden yeni kareleri paylaştı - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Melisa Aslı Pamuk, heyecanını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.

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Melisa Aslı Pamuk, Paris düğününden yeni kareleri paylaştı - Resim : 3

İki gün önce Fransız takımı Lille'den Olympiakos'a transfer olduğu açıklanan Yusuf Yazıcı ile Yunanistan'da yerleşim planları yapan Melisa Aslı Pamuk, düğününden görülmeyen kareleri paylaştı.

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Melisa Aslı Pamuk, Paris düğününden yeni kareleri paylaştı - Resim : 4

Oyuncunun gelinliğiyle Paris sokaklarında verdiği pozlar büyük beğeni topladı.