Melisa Aslı Pamuk, Paris düğününden yeni kareleri paylaştı
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile birkaç ay önce sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, düğününden yeni kareler paylaştı.
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Geçtiğimiz Mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk, Paris'te dünya evine girmiş ve kısa bir süre sonra da anne olacağını açıklamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Melisa Aslı Pamuk, heyecanını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.
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İki gün önce Fransız takımı Lille'den Olympiakos'a transfer olduğu açıklanan Yusuf Yazıcı ile Yunanistan'da yerleşim planları yapan Melisa Aslı Pamuk, düğününden görülmeyen kareleri paylaştı.
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Oyuncunun gelinliğiyle Paris sokaklarında verdiği pozlar büyük beğeni topladı.